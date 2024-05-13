Лукьянова Агрипина Васильевна 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Елисей Парфенович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Лукьянова) Февронья Елисеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Лукьянова) Евдокия Елисеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Елисей Парфенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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