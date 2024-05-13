Лукьянов Парфен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лукьянов Елисей Парфенович
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна
Смерть
Неизвестно