Лукьянов Парфен Васильевич 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Парфен Васильевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Лукьянов Василий Лукьянович

Мать: Лукьянова (Воракина) Матрена Ивановна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Авдотья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лукьянов Елисей Парфенович

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лукьянов Аким Парфенович

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лукьянов Яков Парфенович

Мать ребёнка: Лукьянова Авдотья Андреевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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