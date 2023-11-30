Лукьянова Авдотья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лукьянов Елисей Парфенович
Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич
Упоминание
13.02.1763
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762-1763г.
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно