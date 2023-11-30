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Лукьянова Авдотья Андреевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Андрей

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лукьянов Елисей Парфенович

Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 3-я Ревизская сказка, 1762-1763г.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Лукьянов Аким Парфенович

Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лукьянов Яков Парфенович

Отец ребёнка: Лукьянов Парфен Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Парфен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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