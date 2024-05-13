Гамаюнов Ларион Павлович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Ларион Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гамаюнов Павел Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1814

Жена: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гамаюнов Афанасий Ларионович

Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Гамаюнова) Домна Ларионовна

Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1833

Дочь: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1855
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

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