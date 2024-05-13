Гамаюнов Ларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1814
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гамаюнов Афанасий Ларионович
Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Гамаюнова) Домна Ларионовна
Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1833
Дочь: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна
Мать ребёнка: Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна
Смерть
1855