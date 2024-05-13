Гамаюнов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Гамаюнова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гамаюнов Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1815
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна
Смерть
1831