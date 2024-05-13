Гамаюнов Павел Федорович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Мать: Завалюева (Гамаюнова) Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1792

Жена: Гамаюнова Авдотья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Гамаюнова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гамаюнов Ларион Павлович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гамаюнов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
?.04.1815

Сын: Гамаюнов Минай Павлович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1831
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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