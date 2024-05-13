Гамаюнова Авдотья Петровна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнова Авдотья Петровна

Гамаюнова Авдотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Петр

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1792

Муж: Гамаюнов Павел Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Гамаюнова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гамаюнов Ларион Павлович

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гамаюнов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович

Рождение ребёнка
?.04.1815

Сын: Гамаюнов Минай Павлович

Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1830
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.