Гамаюнова Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Петр
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Гамаюнова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гамаюнов Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович
Рождение ребёнка
?.04.1815
Отец ребёнка: Гамаюнов Павел Федорович
Смерть
1830