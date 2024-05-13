Гамаюнов Тимофей Павлович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Тимофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гамаюнов Павел Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Феодора

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гамаюнова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Феодора

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Феодора

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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