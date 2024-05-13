Гамаюнов Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Феодора
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гамаюнова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Феодора
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Феодора
Смерть
Неизвестно