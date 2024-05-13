Гамаюнова Феодора 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Тимофей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гамаюнова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Тимофей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Тимофей Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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