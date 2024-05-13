Гамаюнов Минай Павлович ?.04.1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Минай Павлович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

?.04.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1815

Отец: Гамаюнов Павел Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гамаюнов Малафей Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гамаюнов Николай Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Гамаюнова) Александра Минаевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1856

Сын: Гамаюнов Евдоким Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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