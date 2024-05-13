Гамаюнов Минай Павлович
Место рождения
Дата рождения?.04.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1815
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гамаюнов Малафей Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гамаюнов Николай Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Гамаюнова) Александра Минаевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.07.1856
Сын: Гамаюнов Евдоким Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Арина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно