Гамаюнов Малафей Минаевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Малафеевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1855
Сын: Гамаюнов Сергей Малафеевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна
Рождение ребёнка
18.01.1858
Сын: Гамаюнов Макар Малафеевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна
Смерть
Неизвестно