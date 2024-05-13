Гамаюнов Малафей Минаевич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Малафей Минаевич

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гамаюнов Минай Павлович

Мать: Гамаюнова Арина Афанасьевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1854

Жена: Гамаюнова Афимья Андреевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Малафеевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Гамаюнов Сергей Малафеевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.01.1858

Сын: Гамаюнов Макар Малафеевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Афимья Андреевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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