Гамаюнова Афимья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Малафеевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич
Рождение ребёнка
07.10.1855
Сын: Гамаюнов Сергей Малафеевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич
Рождение ребёнка
18.01.1858
Сын: Гамаюнов Макар Малафеевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич
Смерть
Неизвестно