Гамаюнова Афимья Андреевна 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Афимья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1854

Муж: Гамаюнов Малафей Минаевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гамаюнова) Прасковья Малафеевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Гамаюнов Сергей Малафеевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.01.1858

Сын: Гамаюнов Макар Малафеевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Малафей Минаевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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