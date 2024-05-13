Гамаюнова Арина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гамаюнов Малафей Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гамаюнов Николай Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Гамаюнова) Александра Минаевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1856
Сын: Гамаюнов Евдоким Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович
Смерть
Неизвестно