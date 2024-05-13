Гамаюнова Арина Афанасьевна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Арина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Минай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гамаюнов Малафей Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гамаюнов Николай Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Гамаюнова) Александра Минаевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1856

Сын: Гамаюнов Евдоким Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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