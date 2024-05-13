Гамаюнов Сергей Малафеевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1855
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Гамаюнова) Домна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Журенкова (Гамаюнова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Гамаюнова) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно