Гамаюнов Сергей Малафеевич 07.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Сергей Малафеевич

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1855

Отец: Гамаюнов Малафей Минаевич

Мать: Гамаюнова Афимья Андреевна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Гамаюнова) Домна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Журенкова (Гамаюнова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Гамаюнова) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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