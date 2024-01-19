Завалюева (Гамаюнова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
1758
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Завалюев (гамаюнов) Евстрат Федорович
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Упоминание
13.02.1763
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Сурикова Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Завалюев (гамаюнов) Семен Федорович
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович
Упоминание
1792
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно