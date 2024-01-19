Завалюева (Гамаюнова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завалюева (Гамаюнова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
1758

Муж: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Завалюев (гамаюнов) Евстрат Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Сурикова Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Завалюев (гамаюнов) Семен Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Гамаюнов Федор Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гамаюнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гамаюнов Павел Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Гамаюнов Данил Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гамаюнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Упоминание
1792
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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