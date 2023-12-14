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Гамаюнов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Завалюев (гамаюнов) Федор Никитович

Мать: Завалюева (гамаюнова) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гамаюнов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гамаюнов Венедикт Федорович

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Упоминание
1792
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Исповедные ведомости, 1792
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гамаюнов Лактион Федорович

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гамаюнов Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гамаюнов Фатей Федорович

Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна

Упоминание
16.09.1811
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1825
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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