Гамаюнов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гамаюнов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гамаюнов Венедикт Федорович
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Упоминание
1792
Перепись населения | Исповедные ведомости, 1792
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гамаюнов Лактион Федорович
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гамаюнов Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Гамаюнова Дарья Петровна
Упоминание
16.09.1811
Перепись населения | 6-я Ревизская сказка, 1811г.
Упоминание
14.03.1816
Перепись населения | 7-я Ревизская сказка, 1816г.
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825