Гамаюнова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гамаюнов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гамаюнов Венедикт Федорович

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Упоминание
1792
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гамаюнов Лактион Федорович

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гамаюнов Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гамаюнов Фатей Федорович

Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович

Упоминание
14.03.1816
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Федор Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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