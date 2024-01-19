Гамаюнова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гамаюнов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гамаюнов Венедикт Федорович
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Упоминание
1792
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гамаюнов Лактион Федорович
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гамаюнов Евстафий Федорович
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Гамаюнов Федор Федорович
Упоминание
14.03.1816
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно