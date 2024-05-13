Гамаюнов Евстафий Федорович 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Евстафий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гамаюнов Федор Федорович

Мать: Гамаюнова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гамаюнов Фандей Евстафович

Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гамаюнов Иван Евстафович

Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гамаюнов Созон Евстафович

Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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