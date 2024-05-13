Гамаюнов Евстафий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гамаюнов Федор Федорович
Мать: Гамаюнова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гамаюнов Фандей Евстафович
Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гамаюнов Созон Евстафович
Мать ребёнка: Гамаюнова Екатерина
Смерть
Неизвестно