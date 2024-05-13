Гамаюнова Екатерина 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Евстафий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гамаюнов Фандей Евстафович

Отец ребёнка: Гамаюнов Евстафий Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гамаюнов Иван Евстафович

Отец ребёнка: Гамаюнов Евстафий Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гамаюнов Созон Евстафович

Отец ребёнка: Гамаюнов Евстафий Федорович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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