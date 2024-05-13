Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Мать: Завалюева (Гамаюнова) Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1779

Жена: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гамаюнов Иван Евстратович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гамаюнов Яков Евстратович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Гамаюнов Ларион Евстратович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гамаюнов Карп Евстратович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Гамаюнов Кондрат Евстратович

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Смерть
1822
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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