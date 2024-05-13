Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гамаюнов Иван Евстратович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гамаюнов Яков Евстратович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гамаюнов Ларион Евстратович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гамаюнов Карп Евстратович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья Ивановна
Смерть
1822