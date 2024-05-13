Гамаюнова Авдотья Ивановна 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1779

Муж: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гамаюнов Иван Евстратович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гамаюнов Яков Евстратович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Гамаюнов Ларион Евстратович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Гамаюнов Карп Евстратович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Гамаюнов Кондрат Евстратович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Смерть
Неизвестно

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