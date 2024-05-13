Гамаюнова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гамаюнов Иван Евстратович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гамаюнов Яков Евстратович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Гамаюнов Ларион Евстратович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гамаюнов Карп Евстратович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович
Смерть
Неизвестно