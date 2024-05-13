Гамаюнов Яков Евстратович 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Яков Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гамаюнов Тит Яковлевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гамаюнов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гамаюнов Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гамаюнов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1826
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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