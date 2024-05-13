Гамаюнов Яков Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гамаюнов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гамаюнов Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гамаюнов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Авдотья
Смерть
1826