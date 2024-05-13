Гамаюнова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гамаюнов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гамаюнов Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гамаюнов Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович
Смерть
Неизвестно