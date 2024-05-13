Гамаюнова Авдотья 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Яков Евстратович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Гамаюнов Тит Яковлевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гамаюнов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гамаюнов Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гамаюнов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Яков Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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