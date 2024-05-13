Гамаюнов Алексей Яковлевич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гамаюнов Яков Евстратович

Мать: Гамаюнова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Матрона

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Гамаюнова) Улита Алексеевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Матрона

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гамаюнов Тит Алексеевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Матрона

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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