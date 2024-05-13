Гамаюнов Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гамаюнов Яков Евстратович
Мать: Гамаюнова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Матрона
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Гамаюнова) Улита Алексеевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Матрона
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Гамаюнова Матрона
Смерть
Неизвестно