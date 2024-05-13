Гамаюнов Тит Яковлевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Тит Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гамаюнов Яков Евстратович

Мать: Гамаюнова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Гамаюнова) Акулина Титовна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Гамаюнова) Матрона Титовна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Гамаюнова) Апраксинья Титовна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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