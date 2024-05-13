Гамаюнов Тит Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гамаюнов Яков Евстратович
Мать: Гамаюнова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Гамаюнова) Акулина Титовна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Гамаюнова) Матрона Титовна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Гамаюнова) Апраксинья Титовна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Смерть
Неизвестно