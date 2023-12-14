Гамаюнова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акулина Титовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Титовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Апраксинья Титовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Тит Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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