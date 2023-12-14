Гамаюнова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акулина Титовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Титовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Апраксинья Титовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Тит Яковлевич
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я Ревизская сказка, 1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно