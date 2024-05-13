Гамаюнов Кондрат Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Гамаюнова) Агафья Кондратьевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гамаюнова) Акулина Кондратьевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гамаюнов Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Гамаюнова) Февронья Кондратьевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья
Смерть
Неизвестно