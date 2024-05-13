Гамаюнов Кондрат Евстратович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Кондрат Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Гамаюнова) Агафья Кондратьевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гамаюнова) Акулина Кондратьевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гамаюнов Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Гамаюнова) Февронья Кондратьевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Наталья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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