Гамаюнова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Гамаюнова) Агафья Кондратьевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гамаюнова) Акулина Кондратьевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гамаюнов Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Гамаюнова) Февронья Кондратьевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Кондрат Евстратович
Смерть
Неизвестно