Гамаюнов Иван Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Степанида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гамаюнова) Афимия Ивановна
Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида
Смерть
Неизвестно