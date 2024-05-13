Гамаюнов Иван Евстратович 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнов Иван Евстратович

Гамаюнов Иван Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Евстрат Федорович

Мать: Гамаюнова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Степанида

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гамаюнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гамаюнова) Афимия Ивановна

Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Гамаюнова Степанида

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.