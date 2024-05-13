Гамаюнова Степанида 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Иван Евстратович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гамаюнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гамаюнова) Афимия Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Петр Иванович

Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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