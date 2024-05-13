Гамаюнова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Гамаюнова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гамаюнова) Афимия Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Гамаюнов Иван Евстратович
Смерть
Неизвестно