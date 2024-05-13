Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Павел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1814

Муж: Гамаюнов Ларион Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гамаюнов Афанасий Ларионович

Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Гамаюнова) Домна Ларионовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1833

Дочь: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна

Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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