Гамаюнова (???Горелова????) Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1814
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гамаюнов Афанасий Ларионович
Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Гамаюнова) Домна Ларионовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Гамаюнова) Авдотья Ларионовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1833
Дочь: Лукьянова (Гамаюнова) Фекла Ларионовна
Отец ребёнка: Гамаюнов Ларион Павлович
Смерть
Неизвестно