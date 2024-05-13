Асеева (Усачева) Мария Даниловна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асеева (Усачева) Мария Даниловна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Усачев Данил Дмитриевич

Мать: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.01.1911

Муж: Асеев Трофим Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Асеев Федор Трофимович

Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.11.1918

Сын: Асеев Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.10.1920

Сын: Асеев Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Асеев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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