Асеева (Усачева) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1911
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.11.1918
Сын: Асеев Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.10.1920
Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.10.1922
Отец ребёнка: Асеев Трофим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно