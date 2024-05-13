Усачев Роман Данилович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Роман Данилович

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1887

Дата смерти

20.12.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Усачев Данил Дмитриевич

Мать: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.01.1907

Жена: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: (Усачева) Варвара Романовна

Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Усачев Иван Романович

Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Усачев Петр Романович

Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Усачев Ефим Романович

Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
21.01.1919
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: (Усачева) Анна Романовна

Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
20.12.1919
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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