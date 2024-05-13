Усачев Роман Данилович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти20.12.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1907
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: (Усачева) Варвара Романовна
Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1910
Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1915
Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Похороны
21.01.1919
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: (Усачева) Анна Романовна
Мать ребёнка: Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Смерть
20.12.1919