Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУсачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.01.1907

Муж: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: (Усачева) Варвара Романовна

Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.03.1910

Сын: Усачев Иван Романович

Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Усачев Петр Романович

Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Усачев Ефим Романович

Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: (Усачева) Анна Романовна

Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.