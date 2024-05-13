Усачева (Околелова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1907
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: (Усачева) Варвара Романовна
Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович
Рождение ребёнка
19.03.1910
Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович
Рождение ребёнка
04.04.1915
Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: (Усачева) Анна Романовна
Отец ребёнка: Усачев Роман Данилович
Смерть
Неизвестно