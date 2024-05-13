Усачев Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения27.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1909
Рождение ребёнка
12.10.1909
Сын: Усачев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.06.1911
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.07.1913
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.12.1918
Дочь: (Усачева) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.11.1920
Сын: Усачев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Усачев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усачев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно