Усачев Григорий Данилович 27.01.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачев Григорий Данилович

Место рождения

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1891

Отец: Усачев Данил Дмитриевич

Мать: Усачева (Лукьянова) Ксения Федоровна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1909

Жена: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Усачев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.06.1911

Сын: Усачев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Усачев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.12.1918

Дочь: (Усачева) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.11.1920

Сын: Усачев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Усачев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Усачев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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