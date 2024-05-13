Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна 24.06.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1909

Муж: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Усачев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.06.1911

Сын: Усачев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Усачев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.12.1918

Дочь: (Усачева) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.11.1920

Сын: Усачев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Усачев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Усачев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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