Усачева (Шипулина) Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1909
Рождение ребёнка
12.10.1909
Сын: Усачев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
26.06.1911
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
19.07.1913
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
12.12.1918
Дочь: (Усачева) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
14.11.1920
Сын: Усачев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Усачев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Усачев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Усачев Григорий Данилович
Смерть
Неизвестно