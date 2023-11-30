Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899
Отец: Усачев Данил Дмитриевич
Мать: Усачева Ксения Федоровна
Крещение
23.11.1899
Восприемник
09.01.1914
Иван Савельевич Усачев
Восприемник
09.01.1914
Татьяна Савельевна Усачева
Восприемник
30.03.1915
Анна Савельевна Гетманова (Усачева)
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Бракосочетание
10.07.1917
Рождение ребёнка
20.10.1918
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Иванович
Развод
1921
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно