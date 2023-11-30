Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Усачева) Матрена Даниловна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1899

Отец: Усачев Данил Дмитриевич

Мать: Усачева Ксения Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
23.11.1899
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
09.01.1914
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Иван Савельевич Усачев
Восприемник
09.01.1914
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Татьяна Савельевна Усачева
Восприемник
30.03.1915
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Анна Савельевна Гетманова (Усачева)
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Бракосочетание
10.07.1917

Муж: Афанасьев Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Афанасьев Яков Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Развод
1921

Муж: Афанасьев Иван Иванович

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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