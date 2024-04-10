Рыжова Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Дочь: Сясина (Рыжова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Дочь: Бабылева (Рыжова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Дочь: (Рыжова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Сын: Рыжов Петр Андреевич
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Дочь: (Рыжова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Дочь: Савинкова (Рыжова) Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович
Сын: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович