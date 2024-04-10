Рыжова Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рыжов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: Сясина (Рыжова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Бабылева (Рыжова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1862 ст.

Дочь: (Рыжова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.06.1864 ст.

Сын: Рыжов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1867 ст.

Дочь: (Рыжова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1869 ст.

Дочь: Савинкова (Рыжова) Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1871 ст.

Сын: Рыжов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1875 ст.

Сын: Рыжов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1876 ст.

Сын: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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