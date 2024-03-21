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Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.06.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1876 ст.

Отец: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Матрона Федотовна

Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Сын: Рыжов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Рыжов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.

Сын: Рыжов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1914
Участник I Мировой войны. Ефрейтор 206-го Сальянского полка. После ранения уволен 23.04.1915ст. домой.
Бракосочетание
1915

Жена: Рыжова Акилина Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Лечение в госпитале
24.03.1915 ст.
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
24.11.1914г ранен под Краковом в левое бедро.
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.

Дочь: (Рыжова) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Рыжова Акилина Васильевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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