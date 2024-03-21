Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.06.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1876 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.
Сын: Рыжов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Рыжова Матрона Федотовна
Военная служба
1914
Участник I Мировой войны. Ефрейтор 206-го Сальянского полка. После ранения уволен 23.04.1915ст. домой.
Бракосочетание
1915
Лечение в госпитале
24.03.1915 ст.
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
24.11.1914г ранен под Краковом в левое бедро.
Рождение ребёнка
10.04.1916 ст.
Дочь: (Рыжова) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Рыжова Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно