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Рыжова Матрона Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Сын: Рыжов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Сын: Рыжов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.

Сын: Рыжов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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