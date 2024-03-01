Рыжова Матрона Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
13.11.1906 ст.
Сын: Рыжов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно