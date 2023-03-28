село Кисельное, село Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Кисельное

Терновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы о регистрации общины духовных христиан молокан села Кисельного Козловской волости Борисоглебского уезда /протокол, заявление, переписка, списки/. 1928 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
558Новоспасская (Кисельная, Киселевка), д. каз.при Кисельной вершине.7030124448463

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Козловская волость
213. Новоспасское на Кисельной Вершине, село бывшее государственное, дворов 172, жителей 1153, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Козловская волость
село Кисельное«Терновское» п.-т. отд.7032

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Терновский район
8946Кисельноесело51°35'с.ш.41°09'в.д.M-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Терновский муниципальный район, Киселинское сельское поселение
20654420116с Кисельноесело
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