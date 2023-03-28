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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы о регистрации общины духовных христиан молокан села Кисельного Козловской волости Борисоглебского уезда /протокол, заявление, переписка, списки/. 1928 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
558Новоспасская (Кисельная, Киселевка), д. каз.при Кисельной вершине.7030124448463
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
213. Новоспасское на Кисельной Вершине, село бывшее государственное, дворов 172, жителей 1153, церковь православная, школа, 2 лавки
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Кисельное«Терновское» п.-т. отд.7032
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8946Кисельноесело51°35'с.ш.41°09'в.д.M-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20654420116с Кисельноесело