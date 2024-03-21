Рыжов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1871 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.
Сын: Рыжов Федор Павлович
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.
Дочь: (Рыжова) Анна Павлович
Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно