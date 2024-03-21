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Рыжов Павел Андреевич

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.12.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1871 ст.

Отец: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Сын: Рыжов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1901 ст.

Сын: Рыжов Федор Павлович

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1904 ст.

Дочь: (Рыжова) Анна Павлович

Мать ребёнка: Рыжова Пелагея Ивановна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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