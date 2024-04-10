Сясина (Рыжова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Бракосочетание
03.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.
Дочь: (Сясина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.
Дочь: (Сясина) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич
Смерть
Неизвестно