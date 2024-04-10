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Сясина (Рыжова) Елена Андреевна

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.10.1877 ст.

Муж: Сясин Степан Николаевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.

Дочь: (Сясина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1893 ст.

Сын: Сясин Иван Степанович

Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.

Сын: Сясин Петр Степанович

Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.

Дочь: (Сясина) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Сясин Степан Николаевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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