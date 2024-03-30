Рыжов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
06.08.1896 ст.
Дочь: (Рыжова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
23.05.1898 ст.
Дочь: (Рыжова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.
Дочь: (Рыжова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.
Дочь: (Рыжова) Серафима Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.
Дочь: (Рыжова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна
Смерть
Неизвестно