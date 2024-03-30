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Рыжов Петр Андреевич

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.06.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1864 ст.

Отец: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Дарья Иоакимовна

Рождение ребёнка
06.08.1896 ст.

Дочь: (Рыжова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1898 ст.

Дочь: (Рыжова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.

Дочь: (Рыжова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.

Дочь: (Рыжова) Серафима Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.

Дочь: (Рыжова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Рыжова Дарья Иоакимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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