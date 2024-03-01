Рыжова Дарья Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Дарья Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1896 ст.

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1898 ст.

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.

Дочь: Серафима Петровна

Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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