Рыжова Дарья Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1896 ст.
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1898 ст.
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1904 ст.
Дочь: Серафима Петровна
Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1907 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Рыжов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно