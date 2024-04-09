Савинкова (Рыжова) Мавра Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1869 ст.
Бракосочетание
02.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Сын: Савинков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1896 ст.
Сын: Савинков Василий Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Дочь: (Савинкова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1898 ст.
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.
Сын: Савинков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.
Дочь: (Савинкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1906 ст.
Дочь: (Савинкова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно