Савинкова (Рыжова) Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Рыжова) Мавра Андреевна

Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.04.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1869 ст.

Отец: Рыжов (Рыжев) Андрей Измаилович

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.10.1887 ст.

Муж: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.

Сын: Савинков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1896 ст.

Сын: Савинков Василий Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Дочь: (Савинкова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1898 ст.

Сын: Савинков Илья Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.

Сын: Савинков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.

Дочь: (Савинкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1906 ст.

Дочь: (Савинкова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Савинков Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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