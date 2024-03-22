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Огородников Кирил Маркович

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Огородников Марко Саввович

Мать: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Огородников Тимофей Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Огородников Лаврентий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Огородников Павел Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Огородникова Марфа Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Огородников Павел Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Огородников Иван Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шельпякова Анна Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Огородников Дементий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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