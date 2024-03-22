Огородников Кирил Маркович
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Рождение ребёнка
1717
Сын: Огородников Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Огородников Лаврентий Кирилович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Огородников Павел Кирилович
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Огородникова Марфа Кириловна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Огородников Павел Кирилович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Огородников Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шельпякова Анна Кириловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Огородников Дементий Кирилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764