Огородников Павел Кирилович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Огородников Кирил Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Гурьян Павлович
Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Огородников Михаил Павлович
Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Антроп Павлович
Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764