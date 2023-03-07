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Огородников Павел Кирилович

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Огородников Кирил Маркович

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Гурьян Павлович

Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Огородников Михаил Павлович

Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Антроп Павлович

Мать ребёнка: Огородникова Агафия Веденистова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Агафия Веденистова

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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