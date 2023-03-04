Огородникова (Фуфачева) Агафия Веденистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Фуфачева) Агафия Веденистова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Огородников Гурьян Павлович

Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Огородников Михаил Павлович

Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Огородников Антроп Павлович

Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Павел Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1764
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