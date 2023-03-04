Огородникова (Фуфачева) Агафия Веденистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Сын: Огородников Гурьян Павлович
Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Огородников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Огородников Антроп Павлович
Отец ребёнка: Огородников Павел Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764