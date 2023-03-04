Огородникова Авдотия Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Авдотия Лукяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Огородников Василий Маркович

Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1694

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Огородников Кирил Маркович

Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Огородников Иван Маркович

Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Марко Саввович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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