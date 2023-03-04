Огородникова Авдотия Лукяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690
Сын: Огородников Василий Маркович
Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович
Рождение ребёнка
1694
Сын: Огородников Кирил Маркович
Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович
Рождение ребёнка
1705
Сын: Огородников Иван Маркович
Отец ребёнка: Огородников Марко Саввович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710