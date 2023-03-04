Огородников Марко Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Огородников Савва Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Огородников Василий Маркович
Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Огородников Кирил Маркович
Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Огородников Иван Маркович
Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1736