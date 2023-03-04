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Огородников Марко Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Огородников Савва Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Огородников Василий Маркович

Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1694

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Огородников Кирил Маркович

Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Огородников Иван Маркович

Мать ребёнка: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Авдотия Лукяновна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1736
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